El prodigio mexicano Gilberto Mora

Gilberto Mora es un mediocampista ofensivo mexicano considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial rumbo al Mundial 2026. Nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez y juega para el Club Tijuana. Con apenas 17 años, ya es visto como una de las figuras del futuro de la selección mexicana.

Mora debutó en la Primera División apenas dos meses antes de cumplir los 16 años. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los jóvenes talentos más destacados de México, estableciendo récords de precocidad en la Liga MX. Además, dejó una grata impresión en el Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, donde la selección mexicana alcanzó los cuartos de final.

El joven centrocampista destaca por su capacidad para leer y anticipar el juego, recibir entre líneas, superar la presión rival y distribuir el balón con gran precisión. Gracias a su talento y rápido crecimiento, apunta a convertirse en el jugador más joven en representar a México en el escenario más importante del fútbol.

En medio de la expectativa que genera disputar una Copa del Mundo como país anfitrión, Mora se ha convertido en una nueva fuente de ilusión para la afición mexicana. Su ambición también ha quedado clara en sus declaraciones: “Nos veo como los favoritos para ganar este Mundial. Estamos en casa, así que sí, creo que estamos en la pole position”.