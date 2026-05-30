Aumenta la fuerza pública en Colón para reforzar seguridad

El Ministerio de Seguridad anunció la incorporación de 184 nuevas unidades, 34 vehículos, 14 motocicletas y 5 equipos de la Unidad de Control de Multitudes para fortalecer la seguridad en la provincia de Colón.

El contingente está integrado por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y de Control de Multitudes de la Policía Nacional, que se sumarán al Operativo de Control Territorial Focalizado que desarrolla la Policía Nacional en la provincia.

Como parte de esta incorporación de recursos, se integran 15 vehículos del SENAN, 15 vehículos del SENAFRONT, 4 vehículos Alfa de la Policía Nacional, 14 motocicletas del Servicio Policial Motorizado (SPM) y 5 equipos de la Unidad de Control de Multitudes (UCM), fortaleciendo la movilidad, la cobertura territorial y la capacidad de respuesta en los sectores priorizados.

Estas capacidades permitirán incrementar la presencia de la Fuerza Pública en las comunidades, fortalecer la prevención del delito y brindar una atención más efectiva a las necesidades de la población. La estrategia, que mantiene presencia permanente en sectores priorizados desde hace más de un mes, busca consolidar la convivencia pacífica y fortalecer la confianza ciudadana.

Durante la jornada, el ministro Ábrego destacó que la incorporación de personal y recursos operativos respalda el trabajo que diariamente realizan los estamentos de seguridad para proteger a las familias colonenses, preservar los espacios de convivencia y garantizar una mayor cercanía con la ciudadanía.

Asimismo, reconoció el compromiso de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública, quienes mantienen una labor constante en las calles para preservar el orden público y atender los llamados de la comunidad.

El ministro también reiteró la importancia de la participación ciudadana mediante la denuncia oportuna de los hechos delictivos, señalando que la colaboración entre autoridades y comunidad es fundamental para consolidar entornos seguros y fortalecer la paz social.

La incorporación de estos recursos fortalecerá la presencia del Estado en los barrios y comunidades de Colón, permitiendo más patrullajes, una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo y una mayor cercanía entre la Fuerza Pública y la ciudadanía. Detrás de cada unidad desplegada, cada vehículo y cada equipo operativo hay un compromiso con la tranquilidad de las familias, la protección de los estudiantes, el respaldo a los comerciantes y la construcción de comunidades donde prevalezcan la paz, la convivencia y la confianza ciudadana. Con estas acciones, el Estado reafirma su determinación de estar presente donde más se necesita, trabajando junto a los colonenses para construir un futuro más seguro para todos.