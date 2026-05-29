Ayyoub Bouaddi de francés a marroquí rumbo al mundial 2026

Ayyoub Bouaddi, mediocampista de 18 años del Lille OSC, se ha convertido en una de las historias más destacadas rumbo al Mundial 2026. Aunque nació en Senlis, una localidad cercana a París, Francia, sus padres son de origen marroquí. Desde muy joven representó a Francia en las categorías inferiores y llegó a portar el brazalete de capitán de la selección sub-21.

Sin embargo, la FIFA validó oficialmente su cambio de nacionalidad deportiva, por lo que ahora podrá defender los colores de Marruecos. La noticia fue recibida con entusiasmo por la Federación Marroquí de Fútbol. Aunque Bouaddi no ha explicado públicamente los motivos de su decisión, diversos medios señalan que mantiene una fuerte conexión familiar con Marruecos.

El joven talento apunta a ser una de las figuras emergentes a seguir durante la Copa del Mundo con Marruecos, podría enfrentarse en la fase de grupos a selecciones de gran nivel como Brasil y Escocia, en lo que sería su primera experiencia mundialista.