Connect with us

NEX SPORTS ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL 2026

Guadalajara apuesta por innovación y vigilancia reforzada para la Copa del Mundo 2026

NEX SPORTS ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL 2026

El prodigio mexicano Gilberto Mora

NEX SPORTS ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL 2026

Ayyoub Bouaddi de francés a marroquí rumbo al mundial 2026

HISTORIA DEL MUNDIAL 2026 NEX SPORTS

Mundial 2026 enfrenta críticas por proceso de acreditación a trabajadores por posible acceso de ICE a sus datos

HISTORIA DEL MUNDIAL 2026 NEX SPORTS

Argentina revela su lista definitiva para el Mundial 2026

NEX SPORTS

Guadalajara apuesta por innovación y vigilancia reforzada para la Copa del Mundo 2026

Published

10 horas atrás

on

Guadalajara, sede de cuatro partidos del Mundial 2026, prepara un amplio operativo de seguridad que contará con la participación de 18 mil elementos estatales y federales, además del apoyo de tecnología de última generación para resguardar a selecciones, aficionados, turistas y directivos que visiten la Perla Tapatía durante la cita mundialista.

Como parte de este operativo se utilizarán  herramientas de última generación , “La tecnología que será usada para resguardar la ciudad incluye robots humanoides y perros capaces de intervenir en potenciales amenazas de explosivos; además, utilizaremos radares y pistolas antidrones”, explicó a EFE Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad Pública de Jalisco.

El funcionario también informó que alrededor de 500 unidades, entre patrullas, vehículos blindados y motocicletas, formarán parte del operativo. A esto se sumarán cuatro helicópteros para reforzar la vigilancia aérea y la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.

Asimismo, la Policía Estatal desplegará tres patrullas Cybertruck equipadas para funcionar como centros de mando móviles en cualquier punto del estado. “Desde ahí podremos realizar transmisión de datos y voz, además de visualizar cámaras urbanas. También contamos con plataformas de consulta interconectadas con otros países que nos permitirían detectar cualquier alerta roja emitida por Interpol”, señaló Hernández.

 

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

NEX SPORTS10 horas atrás

Guadalajara apuesta por innovación y vigilancia reforzada para la Copa del Mundo 2026

Guadalajara, sede de cuatro partidos del Mundial 2026, prepara un amplio operativo de seguridad que contará con la participación de...
NEX SPORTS10 horas atrás

El prodigio mexicano Gilberto Mora

Gilberto Mora es un mediocampista ofensivo mexicano considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial rumbo al Mundial 2026....
NEX SPORTS10 horas atrás

Ayyoub Bouaddi de francés a marroquí rumbo al mundial 2026

Ayyoub Bouaddi, mediocampista de 18 años del Lille OSC, se ha convertido en una de las historias más destacadas rumbo...
HISTORIA DEL MUNDIAL 202611 horas atrás

Mundial 2026 enfrenta críticas por proceso de acreditación a trabajadores por posible acceso de ICE a sus datos

Trabajadores del SoFi Stadium cuestionan las acreditaciones exigidas para el Mundial 2026. Organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores...
HISTORIA DEL MUNDIAL 202611 horas atrás

Argentina revela su lista definitiva para el Mundial 2026

La selección de Argentina ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!