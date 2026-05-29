Guadalajara apuesta por innovación y vigilancia reforzada para la Copa del Mundo 2026
Guadalajara, sede de cuatro partidos del Mundial 2026, prepara un amplio operativo de seguridad que contará con la participación de 18 mil elementos estatales y federales, además del apoyo de tecnología de última generación para resguardar a selecciones, aficionados, turistas y directivos que visiten la Perla Tapatía durante la cita mundialista.
Como parte de este operativo se utilizarán herramientas de última generación , “La tecnología que será usada para resguardar la ciudad incluye robots humanoides y perros capaces de intervenir en potenciales amenazas de explosivos; además, utilizaremos radares y pistolas antidrones”, explicó a EFE Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad Pública de Jalisco.
El funcionario también informó que alrededor de 500 unidades, entre patrullas, vehículos blindados y motocicletas, formarán parte del operativo. A esto se sumarán cuatro helicópteros para reforzar la vigilancia aérea y la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.
Asimismo, la Policía Estatal desplegará tres patrullas Cybertruck equipadas para funcionar como centros de mando móviles en cualquier punto del estado. “Desde ahí podremos realizar transmisión de datos y voz, además de visualizar cámaras urbanas. También contamos con plataformas de consulta interconectadas con otros países que nos permitirían detectar cualquier alerta roja emitida por Interpol”, señaló Hernández.
