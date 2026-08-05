Primera palada marca el inicio del proyecto meta de la Teletón Chiriquí 2026

Con la colocación de la primera palada inició oficialmente el proyecto meta de la Teletón Chiriquí 2026, una iniciativa que busca remodelar y equipar la Sala de Quemados del Hospital Materno-Infantil José Domingo de Obaldía, con el objetivo de fortalecer la atención médica especializada para niños con quemaduras en el occidente del país.

Durante la actividad, representantes de la Teletón destacaron que este proyecto representa el compromiso adquirido durante la jornada realizada los días 13 y 14 de marzo, donde se estableció como meta mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos y sus familias.

El presidente de la Teletón 2026, Giacomo Tamburrelli, señaló que este es un paso importante para concretar una obra que permitirá ofrecer una atención más rápida, especializada y segura a los niños que requieren tratamiento por quemaduras.

“Hoy damos el primer paso para que el proyecto meta de la Teletón Chiriquí se concrete de manera oportuna”, afirmó Tamburrelli, quien resaltó el trabajo conjunto entre la empresa privada, la sociedad civil y organizaciones internacionales para hacer realidad esta iniciativa.

La nueva Sala de Quemados contará con mejoras en infraestructura y tecnología especializada, incluyendo camas hospitalarias con sistemas de monitoreo, áreas para baños terapéuticos y curaciones, cubículos individuales con control de temperatura y equipos destinados a favorecer la recuperación de los pacientes.

El presidente del Club Activo 20-30, Fabián Madrid, destacó que este proyecto refleja el propósito de transformar los recursos recaudados en soluciones concretas para la niñez panameña.

“Cada proyecto y cada balboa recaudado debe traducirse en vidas transformadas y soluciones sostenibles para nuestros niños”, expresó Madrid.

La obra también cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales como la Children’s Burn Foundation (CBF), que aprobó una donación de 10 mil dólares destinada a la compra de insumos esenciales para el tratamiento de heridas y procesos de rehabilitación.

La Teletón Chiriquí 2026 reiteró el llamado a empresas, familias y comunidades a continuar apoyando esta iniciativa que busca brindar una atención más digna y especializada a cientos de niños cada año.