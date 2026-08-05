Meduca modifica el calendario escolar 2027: clases iniciarán en marzo

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que el calendario escolar 2027 será modificado para que el año lectivo inicie en la primera semana de marzo, en lugar del 22 de febrero, como estaba previsto inicialmente.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó que la decisión se tomó luego de escuchar las inquietudes de padres de familia, quienes manifestaron su preocupación por el pago de una mensualidad completa de transporte escolar y otros servicios cuando solo habría tres días de clases durante el mes de febrero.

La titular de Educación señaló que el decreto que oficializa las nuevas fechas será publicado próximamente y reiteró que el objetivo es garantizar una mejor organización para estudiantes, docentes y familias.

Con este ajuste, el calendario escolar 2027 retomará el esquema tradicional de inicio de clases en marzo, buscando facilitar la planificación del año académico y responder a las solicitudes presentadas por la comunidad educativa.