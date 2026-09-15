El Camp Nou será sede de la final de la Champions League 2029

El renovado Camp Nou, en Barcelona, será el escenario de la final de la UEFA Champions League de 2029, luego de que la UEFA confirmara este martes la designación durante una reunión de su Comité Ejecutivo celebrada en Tesalónica, Grecia.

La candidatura de Barcelona se impuso a la de Wembley, en Londres, que también aspiraba a recibir el partido decisivo de la máxima competición europea de clubes. La elección representa un nuevo reconocimiento para el estadio barcelonés, que actualmente atraviesa un proceso de remodelación.

El Camp Nou ya tiene experiencia como sede de grandes encuentros internacionales. El recinto acogió anteriormente las finales de la Copa de Europa de 1989 y 1999. En esta última, el Manchester United protagonizó una remontada en los minutos finales ante el Bayern de Múnich para conquistar el título.

La remodelación del estadio forma parte de un proyecto de modernización que busca transformar sus instalaciones y mejorar la experiencia de los aficionados. La futura infraestructura permitirá al recinto continuar funcionando como uno de los principales escenarios deportivos de Barcelona.

La UEFA también definió la sede de la final correspondiente a 2028. El partido se disputará en el Munich Football Arena, en Alemania. Este estadio ya fue escenario de las finales de 2012 y 2025, además de haber recibido encuentros de la Eurocopa 2024 y la final de la UEFA Nations League de 2025.

De esta manera, el calendario de las próximas finales de la Champions League masculina queda establecido: Madrid albergará la edición de 2027 en el Estadio Metropolitano, Múnich recibirá la final de 2028 y Barcelona será la sede del partido decisivo en 2029.

La elección del Camp Nou permitirá que Barcelona vuelva a ser protagonista de uno de los eventos más importantes del fútbol europeo. Para el estadio, además, será una oportunidad de mostrar internacionalmente el resultado de su proceso de renovación y convertirse nuevamente en escenario de una final continental.