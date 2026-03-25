Irán rechaza el plan de paz presentado por Trump

«Irán pondrá fin a la guerra cuando lo decida y cuando se cumplan sus propias condiciones», así lo informó el canal estatal iraní tras recibir la propuesta de alto al fuego del presiente Donald Trump.

De igual manera, el régimen iraní dio a conocer su plan que incluye el cese de los asesinatos de funcionarios iraníes, medidas para garantizar que no se librara ninguna otra guerra contra Irán, reparaciones por la guerra, el fin de las hostilidades y el ejercicio de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz.

Se espera por la respuesta de la Casa Blanca ante estas condiciones.

Es probable que esas medidas, en particular las reparaciones y el continuo control que ejerce sobre el estrecho de Ormuz, sean inaceptables para la Casa Blanca, ya que el suministro mundial de energía sigue viéndose afectado por la guerra.