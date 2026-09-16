Valentina Ferrer confirma el fin de su relación con J Balvin

La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó este miércoles el fin de su relación sentimental con el cantante colombiano J Balvin, después de varios años juntos y de formar una familia con su hijo Río, de cinco años.

Ferrer compartió la noticia a través de sus historias de Instagram, donde explicó que ambos decidieron continuar sus vidas por separado y que la decisión fue tomada desde el respeto.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, expresó la modelo.

En su mensaje, Ferrer también señaló que el bienestar de su hijo continuará siendo una prioridad para ambos y que buscarán acompañarlo con amor durante esta nueva etapa.

La pareja comenzó su relación en 2018, después de conocerse durante la grabación del videoclip de la canción “Sigo Extrañándote”. Posteriormente consolidaron su relación y en 2021 nació su hijo Río.

Rumores antes de la separación

El anuncio llega después de varias semanas de especulaciones sobre un posible distanciamiento. Los cambios en las redes sociales de Ferrer y algunas publicaciones habían generado comentarios entre sus seguidores sobre la situación sentimental de la pareja.

A estos rumores se sumaron declaraciones de la influencer Melanie Pavola, quien aseguró meses atrás haber mantenido un encuentro con J Balvin mientras Ferrer estaba embarazada. Pavola afirmó que posteriormente se comunicó con la modelo para contarle lo ocurrido.

Estas declaraciones corresponden únicamente a la versión de Pavola y no han sido confirmadas por J Balvin ni por Ferrer. Tampoco se ha establecido públicamente que este episodio haya sido la razón de la separación.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha revelado los motivos específicos que llevaron al final de la relación. La pareja, que mantuvo durante años parte de su vida familiar alejada de los medios, inicia ahora una nueva etapa mientras continúa compartiendo la responsabilidad de criar a su hijo.