Selena Gomez comparte una advertencia sobre el vapeo tras abandonar la nicotina

Selena Gomez optó por transformar una vivencia personal en una advertencia para sus seguidores. La cantante reveló que el uso de vapeadores con nicotina podría haber influido en el sonido de su voz y admitió que dejar este hábito ha sido un proceso difícil.

La artista dio a conocer la información el domingo mediante una historia en Instagram, donde compartió su alegría por haber dejado de vapear, aunque reconoció que es complicado mantenerse alejada de la nicotina.

«Me entusiasma mucho porque dejé de vapear y solo espero poder mantenerlo. Es muy difícil», confesó la cantante, mostrando que aún enfrenta el reto de no recaer en el uso de nicotina.

El mensaje de Selena a quienes vapean

Además de compartir su experiencia, Gomez utilizó la publicación para hablar con aquellos que ya vaporizan o que están considerando empezar. Su consejo fue directo: piensa que este hábito no merece la pena considerando las posibles consecuencias.

«Simplemente no vale la pena. Es muy tonto y cambió mi voz», comentó la cantante, relacionando el uso de nicotina con los cambios que ha notado al hablar o cantar.

Sus comentarios llegan después de que, en una transmisión en vivo de Instagram en diciembre de 2025, también se refiriera a las alteraciones en su voz. En aquella ocasión, explicó que sentía inflamación en su garganta y dijo: «Mi garganta se inflama por dentro a veces. Eso es todo».

Los antecedentes sobre su salud

Selena Gomez ha hablado de manera sincera en varias oportunidades sobre su diagnóstico de lupus, una enfermedad crónica autoinmune que puede impactar diferentes partes del cuerpo, como la piel, las articulaciones, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones.

Aunque la cantante relacionó el vapeo con ciertos cambios que ha notado en su voz, sus afirmaciones no indican que la nicotina sea la única razón detrás de esas alteraciones.

Con este testimonio, Gomez comparte un aspecto más íntimo de su vida y busca concienciar sobre el uso de nicotina, sobre todo entre aquellos que están pensando en probar los vapeadores.