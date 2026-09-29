Barbara Palvin y Dylan Sprouse se convierten en padres por primera vez

Barbara Palvin y Dylan Sprouse iniciaron una nueva fase como padres. La pareja comunicó en sus redes sociales el nacimiento de su primera hija, tras tres años de matrimonio.

La noticia fue acompañada de una adorable foto familiar donde ambos están con la niña, vistiendo camisetas de los Dodgers, lo que hace alusión a su vínculo con el equipo de béisbol.

“Tomamos el Día del Trabajo literalmente este año”, escribieron al publicar la imagen.

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Aún no han compartido el nombre de la bebé

A pesar de que los nuevos padres eligieron mostrar este primer momento familiar a sus seguidores, no han revelado el nombre de su hija al público.

Sin embargo, durante el tiempo de embarazo mencionaron que solían utilizar un apodo especial para referirse a ella: “Principessa”, que se traduce como “princesa” en italiano.

Así anunciaron que esperaban un hijo

La llegada de la pequeña fue anunciada hace unos meses. En mayo de 2026, Barbara y Dylan confirmaron que esperaban su primer hijo durante su aparición en el Festival de Cannes.

Para esa ocasión, la modelo optó por un vestido azul que realzaba su embarazo, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la pareja en el festival.

Ahora, tras compartir parte de este camino con sus seguidores, Barbara Palvin y Dylan Sprouse festejan la llegada de su primera hija y comienzan oficialmente su nueva vida como familia.