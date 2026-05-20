“La Furia Roja” vuelve para posicionarse entre las selecciones más fuertes del mundo

La selección de España disputó por primera vez la copa del mundo en el año 1934 en la edición de Italia. Participó de manera interrumpida en 12 Mundiales FIFA siendo su desempeño irregular algo histórico hasta el siglo XXI.

España ha jugado 67 partidos en la Copa del Mundo: ganó 31, empató 17 y perdió 19, con 108 goles a favor y 75 en contra. Tiene como jugadores con más partidos en los Mundiales a Sergio Busquets, Iker Casillas y Sergio Ramos, todos con 17 encuentros disputados.

En Sudáfrica 2010, “La Furia Roja” se consagró campeona del mundo por primera vez. Con su gran técnica y estilo dominante hizo posible sobrepasar etapas difíciles como partidos 1-0 en fase de eliminatorias a su vez venció a Países Bajos en la final por una anotación de Andrés Iniesta en el tiempo extra, fue la copa con más éxito en la historia del fútbol español.

Fue campeón con el menor registro de goles anotados en una sola edición de la Copa del Mundo (8). Además, se ubicó entre los campeones con menos goles recibidos, junto a Francia en 1998 e Italia en 2006, con apenas 2.

En sus últimas participaciones mundialistas, España fue eliminada en la Fase de Grupos de Brasil 2014 donde avanzaron Países Bajos y Chile, cayó por penales ante el anfitrión Rusia en los octavos de final de 2018 y quedó fuera en octavos de final de Qatar 2022 frente a Portugal, en tiempo extra. Aun así, la selección española terminó como líder de grupo en 4 de sus últimas 6 apariciones y logró superar la primera fase en 11 de las 16 ediciones disputadas.

El máximo goleador español en la Copa del Mundo es David Villa, con 9 goles. Los máximos goleadores del equipo en las clasificatorias fueron Mikel Merino y Mikel Oyarzábal, ambos con 6 goles. En las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, España disputó 6 partidos: ganó 5 y empató 1, con 21 goles a favor y solo 2 en contra.