Un partido desbordado de emoción y dramatismo, recordado como uno de los más espectaculares de la historia mundialista. Brasil y Polonia protagonizaron un intercambio ofensivo permanente en un duelo que se extendió hasta el tiempo extra.

La gran estrella fue Leônidas da Silva, el “Diamante Negro”, autor de 3 goles, incluyendo el tanto decisivo en el alargue. Polonia respondió con orgullo, liderada por Ernest Wilimowski, quien también anotó 4 goles, algo inédito hasta entonces. Fue el partido de octavos de final con más anotaciones en la historia y la mayor cantidad de goles en una derrota.

Finalmente, Brasil se impuso 6-5 tras 120 minutos inolvidables, estableciendo uno de los marcadores más altos jamás vistos en una fase eliminatoria. El encuentro consolidó a Leônidas como estrella del torneo y dejó una huella imborrable en la Copa del Mundo 2026 aun en la actualidad se sigue recordando en la actualidad.