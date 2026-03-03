Gobernadora Mayín Correa recibe la Orden Belisario Porras

La gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, fue condecorada hoy por el presidente de la República José Raúl Mulino, con la Orden Belisario Porras en el grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su legado y contribución extraordinaria, por su liderazgo cívico y compromiso social, que han contribuido de manera decisiva al bienestar de la Nación.

Este merecido honor, otorgado en presencia de la distinguida familia Correa y sus amistades cercanas, tuvo lugar este martes en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas.

“Es una mujer que ha sentado hitos y pautas en la historia periodística nacional, política y de defensa de la democracia. Se la jugó, sin duda alguna”, expresó el presidente Mulino, al recordar el trabajo y el activismo de Mayín Correa contra la dictadura militar. “Sé lo que ella hizo por defender la democracia de este país, arriesgando su propia vida”, apuntó.

Agregó el mandatario: “Siento que mi gobierno honra a una trayectoria, a una mujer, a una ciudadana ejemplar, a una política sin mácula, a una persona que ha dejado todo por el servicio público, lo cual es muy difícil, y la mayoría de las veces enormemente incomprendido”.

Una emocionada gobernadora Correa agradeció al presidente Mulino por el alto honor concedido, dado que lleva el nombre del expresidente Belisario Porras, figura histórica en la construcción y desarrollo de la democracia panameña, y por quien profesa gran admiración.

“Esta condecoración en grado de Gran Cruz me honra tremendamente a mí y a mi familia. El servicio público es un apostolado. Hacer el bien y dejar obras que perduren es lo ideal para los panameños que nos decidimos a participar en la obra de construir el país, y lo sentimos en el alma”, sostuvo Correa.

La condecoración fue otorgada a través del Decreto Ejecutivo No. 2 del 8 de enero de 2026. El acto público tuvo la participación del canciller de la República, Javier Martínez-Acha; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; y Virna Luque, viceministra de la Presidencia.