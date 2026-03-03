La guerra en Irán se extiende hasta el Líbano

Irán atacó la embajada de Estados Unidos en la capital de Arabia Saudita la madrugada del martes, mientras continuaba atacando zonas de la región.

En Teherán, se escucharon explosiones durante la noche mientras Estados Unidos e Israel bombardeaban Irán con ataques aéreos. Irán y sus aliados han respondido contra Israel, los estados vecinos del Golfo y objetivos cruciales para la producción mundial de petróleo y gas natural.

El conflicto también se ha extendido al Líbano, donde el grupo militante Hezbolá, apoyado por Irán, disparó misiles contra Israel el lunes, lo que provocó que Israel tomara represalias.

El martes, el ejército israelí atacó Beirut con nuevos ataques aéreos y afirmó haber desplegado tropas adicionales al sur del Líbano y tomado nuevas posiciones en varios puntos estratégicos cerca de la frontera. La fuerza de paz de la ONU en el Líbano declaró posteriormente que sus cascos azules vieron a tropas israelíes entrando y saliendo del Líbano. Sin embargo, el ejército israelí afirmó que sus tropas siguen operando en el Líbano.