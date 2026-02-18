Connect with us

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

Gafas con IA ayudan a personas con pérdida de memoria

TECNOLOGÍA

Seedance 2.0 impulsa el interés en la IA para cine y entretenimiento

TECNOLOGÍA

Estafas con inteligencia artificial van en aumento

TECNOLOGÍA

Adiós al caos digital: llega la revolución de las plataformas unificadas

TECNOLOGÍA

La inteligencia artificial podría igualar el razonamiento humano en 5 a 8 años

Published

16 horas atrás

on

El progreso de la inteligencia artificial podría experimentar un cambio significativo en menos de diez años. En un evento internacional de tecnología, Demis Hassabis, quien lidera Google DeepMind, afirmó que es posible que en los próximos años se desarrolle una inteligencia artificial con capacidades similares al razonamiento humano.

El experto presentó su predicción durante un foro mundial que se llevó a cabo en Nueva Delhi. Durante su intervención, aclaró que los sistemas actuales todavía se basan principalmente en la información que ya existe, pero el objetivo es avanzar a un nivel en el que sean capaces de crear conocimiento nuevo.

Para evaluar este progreso, el especialista sugirió un método experimental que mediría si una máquina puede formular teorías científicas sin depender de hallazgos realizados después de principios del siglo XX. La evaluación intentaría determinar si una inteligencia artificial podría generar conceptos innovadores, similares a los de Albert Einstein en el pasado.

El enfoque para alcanzar este nivel incluiría la combinación de la capacidad estratégica de sistemas sofisticados, como AlphaGo, con modelos de procesamiento a gran escala que pueden entender cómo funciona el mundo. Si se logra esto, la inteligencia artificial podría convertirse en una herramienta esencial para abordar problemas científicos complejos y acelerar descubrimientos en diversas áreas.

