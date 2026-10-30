Connect with us

POLÍTICA NACIONAL

Diputado Javier Sucre detalla la ley de descuentos a jubilados

NOTICIAS NACIONALES POLÍTICA NACIONAL

Presentan el índice de confianza del consumidor panameño

POLÍTICA NACIONAL

Ley de Descuentos para Jubilados y Pensionados espera sanción presidencial

NOTICIAS NACIONALES POLÍTICA NACIONAL

Revelan las rutas oficiales y horarios de los desfiles patrios

POLÍTICA NACIONAL

Proponen destinar más recursos para autoridades locales tras el sismo

POLÍTICA NACIONAL

Diputado Javier Sucre detalla la ley de descuentos a jubilados

Published

1 hora atrás

on

El diputado Javier Sucre explica los avances del proyecto de ley 746, el cual busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores mediante una ampliación de descuentos obligatorios en servicios básicos, salud y movilidad.

Durante la entrevista, detalla que la iniciativa incluye rebajas del 20% en internet, telefonía, pañales desechables y atención oncológica, además de garantizar que los comercios y franquicias apliquen las reducciones sobre sus precios regulares para evitar abusos.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES9 mins atrás

Urge regularizar a través de una ley el uso de la inteligencia artificial en el país

Gremios de trabajadores piden crear leyes en Panamá para supervisar el avance tecnológico y proteger el bienestar ciudadano. Se señala principalmente...
SALUD Y VIDA55 mins atrás

La psoriasis no se limita únicamente a la piel

En el marco del Día Mundial de la Psoriasis, el Ministerio de Salud (Minsa) orienta a la población sobre la...
POLÍTICA NACIONAL1 hora atrás

Diputado Javier Sucre detalla la ley de descuentos a jubilados

El diputado Javier Sucre explica los avances del proyecto de ley 746, el cual busca mejorar la calidad de vida de...
ENTRETENIMIENTO1 hora atrás

Fallece Patrick Stewart, estrella de X-Men y Star Trek

El mundo del cine y la televisión se despide de una de sus figuras más famosas. Patrick Stewart, el actor...
NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

Gobernadora Mayín Correa pide a empresas privadas donar a los afectados por el sismo

Mayín Correa, la gobernadora de la provincia de Panamá, expresó su profunda solidaridad con las víctimas del sismo que devastó el interior...
DEPORTES INTERNACIONALES3 horas atrás

Curazao presenta su lista de convocados para enfrentar a Panamá

El entrenador neerlandés Dick Advocaat dio a conocer la lista de 23 jugadores de Curazao para el enfrentamiento contra Panamá,...
NOTICIAS NACIONALES21 horas atrás

MiCultura coordina recursos públicos y privados para recuperar iglesias afectadas por el terremoto

El Ministerio de Cultura coordina con la Iglesia Católica, la Asociación Bancaria de Panamá, representantes del sector privado y organizaciones...
NOTICIAS NACIONALES21 horas atrás

MEF capacita a 50 servidores públicos en gestión de proyectos de inversión

Un grupo de cincuenta empleados estatales pertenecientes a diecinueve instituciones gubernamentales acaba de finalizar con éxito la segunda fase de especialización en administración de...
NOTICIAS NACIONALES21 horas atrás

Procuraduría dicta medidas cautelares para 16 aprehendidos por red de microtráfico

La Procuraduría General de la Nación y las autoridades policiales desarticularon exitosamente una red de microtráfico en la región norte de Panamá a través...
NOTICIAS NACIONALES22 horas atrás

Mulino se reúne con el ministro alemán de Relaciones Exteriores

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este jueves en el Palacio de las Garzas a Johann Wadephul,...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!