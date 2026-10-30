Diputado Javier Sucre detalla la ley de descuentos a jubilados

El diputado Javier Sucre explica los avances del proyecto de ley 746, el cual busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores mediante una ampliación de descuentos obligatorios en servicios básicos, salud y movilidad.

Durante la entrevista, detalla que la iniciativa incluye rebajas del 20% en internet, telefonía, pañales desechables y atención oncológica, además de garantizar que los comercios y franquicias apliquen las reducciones sobre sus precios regulares para evitar abusos.