Las bellezas que imponen orden en los partidos de la Serie B Italiana por NEX

La participación de la mujer es cada vez mayor en las mejores ligas del mundo. Es fundamental que las colegiadas que aspiran a estar en la elite de las ligas y mejores partidos, deben cumplir con todos los cánones al igual que el bagaje de partidos en la liga femenina y en el caso de Italia en la Serie C. Hoy le presentamos a las 4 mejores referees que tiene el calcio italiano en distintos torneos y con participación en Serie B, según la asociación de árbitros italianos, respaldadas jornada a jornada en distintos encuentros.

Francesca Di Monte

Francesca de 38 años nació en Popoli en 1983, reside en Serramonacesca, en el área de Pescara. Di Monte es licenciada en Derecho y trabaja como consultora empresarial. Gravita en el mundo del arbitraje desde 2002, con el debut en la Serie C unos diez años después, en 2013. Desde septiembre de 2016 es árbitro FIFA y ha cumplido su sueño en Le Mans en el partido Francia-Rumanía por su clasificación femenina en Europa.

Es colegiada fija en la Serie B y también ha tenido encuentros en Serie A siendo segunda asistente del partido entre Udinese y Verona.

Maria Marotta

Nacida en Sapri una pequeña ciudad de Salerno en la Región de Campania. Tiene 38 años es banquera tiene gafete FIFA y se dedicó desde muy temprano al arbitraje.

A partir del 1 de enero de 2016 fue nombrada árbitro internacional, debutando en un partido entre las principales selecciones nacionales femeninas el 20 de septiembre siguiente, con motivo de un partido de clasificación para el Campeonato de Europa Femenino de 2017 entre Bielorrusia y Eslovenia .

En junio de 2018 fue designada para dirigir la Serie D Scudetto Final, disputada en la ocasión entre Pro Patria y Vibonese . En julio de 2018 fue ascendida a la Serie C , la tercera mujer en la historia del fútbol italiano en tener éxito en la empresa, después de Anna De Toni de Schio y Silvia Tea Spinelli de Terni. El 5 de septiembre debutó en la Copa de la Serie C de Italia arbitrando el partido Potenza–Bisceglie finalizando 3 a 0 para el equipo local y luego el 23 de septiembre hizo su debut en la Serie C arbitrando el partido Virtus Verona–Monza finalizó 0 a 2 para los invitados.

En julio de 2019 fue seleccionada por la UEFA para participar en el Campeonato de Europa Femenino Sub-19 en Escocia. El 26 de agosto de 2020 dirigió la final de la Coppa Italia Primavera entre Verona y Fiorentina que terminó 1 a 0 para los toscanos.

El 8 de mayo de 2021 fue designada para dirigir el partido de Serie B entre Reggina y Frosinone, previsto para el 10 de mayo siguiente, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en arbitrar un partido de campeonato cadete. Actualmente continúa en las rotaciones, ya sean en el VAR o como asistente.

MARIA SOLE FERRIERI

Nacida en Livorno, de 32 años, Maria Sole Ferrieri, es árbitro comúnmente del torneo primavera y Serie C, aunque en el 2022 ya ha aparecido en 3 encuentros del torneo cadete. como asistente.

En su vida es investigadora en la fundación Adapt y es estudiante de doctorado en la Universidad de Bérgamo y ha dirigido encuentros en el Pier Cesare Tombolato donde en octubre Cittadella y Spal empataron a 0 en la jornada 8 de la Serie B , convirtiéndose en la cuarta árbitro femenina en los campos del primer campeonato profesional italiano.

DIANA DI MEO

La joven de 22 años, integrante de la de Sección de Pescara, es asistente en categorías inferiores y futbol amateur, es considerada una de las promesas en el arbitraje femenino y su nombre ha estado ligado en diversas ocasiones a poder estar en un encuentro de Serie B, por su buen desempeño en la categoría primavera.

La joven, también estudia Servicios Jurídicos para la Empresa. Su mayor sueño es alguna vez dirigir algún partido en San Siro.

En cuanto a su carrera deportiva, según comentó ella en una entrevista con el portal Gioco Pulito, terminó el curso de árbitro en diciembre de 2015 e hizo su debut en un torneo en Pescara.

DENUNCIA POR CHANTAJE SEXUAL

La belleza de Diana Di Meo la a llevado a sufrir algunos problemas, con ciberdelincuentes. el último ha tenido que utilizar las redes sociales para denunciar que es víctima de una extorsión y su caso ha generado un gran impacto en Italia. La joven de 22 años, grabó un video en el que denunció que le han robado varios vídeos íntimos de contenido sexual y los han difundido a través de servicios de mensajería como Telegram y WhatsApp.

“Están compartiendo mis vídeos privados, contenidos que yo no he compartido y algunos de ellos grabados sin mi consentimiento. Me enteré de estos vídeos gracias a unos chicos. Lo denuncié en las redes sociales para ganar fuerza, porque llevaba dos días encerrada en la casa. Es una situación que no le deseo a nadie, estoy tratando de resistir pero no todos lo logran”, denunció Di Meo en su cuenta de Instagram.