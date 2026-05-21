Las Selecciones que nunca perdieron en fase de grupos en los Mundiales

El gol 400 en la historia de los Mundiales fue convertido por el alemán Hans Schäfer durante la victoria de Alemania 7-2 ante Turquía, en Suiza 1954: un hito estadístico que quedó registrado en una de las grandes goleadas de aquella Copa del Mundo.

Es el porcentaje de eficacia en fase de grupos obtenido por Países Bajos (9 disputadas: 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2022), República de Irlanda (3: 1990, 1994 y 2002), Alemania Democrática (1: 1974), Ucrania (1: 2006) y Eslovaquia (1: 2010).

Alemania y Croacia comparten un registro perfecto en definiciones por penales: ganaron las 4 tandas que disputaron, lo que representa el 100% de efectividad, el porcentaje más alto entre las selecciones que participaron en series decisivas desde los doce pasos.

Fueron 2 minutos y 9 segundos para el autogol más rápido en la historia de los mundiales. Lo anotó el bosnio Sead Kolašinac ante Argentina (derrota 1-2) en Brasil 2014.