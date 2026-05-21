Entre goleadas y defensas históricas: récords mundialistas

La selección de Corea del Sur tuvo un récord de más goles recibidos en una misma edición con 16 goles en Suiza 1954 siendo el equipo con peor diferencia de gol en la historia del mundial.

Otra selección que presenta el récord con menos goles recibidos es Túnez en el Mundial Qatar 2022 con 1 gol. Además, mantuvo un invicto sobre el marcador durante los segundos tiempos de los partidos, el único gol que le anotaron fue mediante un cabezazo.

Suiza mantiene el récord histórico de 559 minutos sin poder hacer una anotación en la copa EE.UU. 1994, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. La selección, también tiene un registro de más partidos consecutivos recibiendo al menos 1 gol (22).