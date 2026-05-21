Fair Play y tecnología mundialista

Japón fue la primera selección en avanzar a octavos de final por reglas del fair play en una edición del Mundial superando a Senegal en Rusia 2018. La selección tuvo 4 tarjetas amarillas y los africanos 6. Esa diferencia de dos amonestados definió la clasificación asiática.

La regla fair play es un criterio utilizado para promover el juego limpio y el buen comportamiento de los equipos. Las tarjetas amarillas y rojas restan puntos, y la selección con menos sanciones obtiene ventaja.

La tecnología también empezó a tomar relevancia en la historia del Mundial, en Brasil 2014 se validó el primer gol con detección automática (DAG) un remate de Karim Benzema que terminó en autogol del arquero hondureño Noel Valladares.

En Rusia 2018, el sistema convalidó dos: uno de Juan Fernando Quintero (Colombia) y autogol de Aziz Behich (Australia). La tecnología de detección automática de goles siguió utilizándose para confirmar si el balón cruzaba completamente la línea de gol.

Además, ese torneo destacó por la implementación oficial del VAR, una herramienta que ayudó a los árbitros a revisar jugadas polémicas como goles, penales y expulsiones.