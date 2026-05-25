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El Mundial de las tarjetas: Alemania 2006

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3 horas atrás

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En Alemania 2006 se estableció el récord histórico de tarjetas con un total de 373: 345 amarillas y 28 rojas. Al menos diez jugadores fueron expulsados en la fase eliminatoria.

El Portugal–Países Bajos de octavos sigue siendo el partido con más tarjetas en la historia del torneo (20 -contando los 4 expulsados-). El árbitro ruso Valentin Ivanov perdió el control del partido y terminó mostrando un récord de 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas

Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando el neerlandés Khalid Boulahrouz cometió una dura falta sobre Cristiano Ronaldo apenas iniciado el encuentro. Ronaldo terminó lesionado y salió llorando del campo.

 

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