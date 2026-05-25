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¿Canadá superará la fase de grupos?

Published

3 horas atrás

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La selección de Canadá tiene un total de tres participaciones dentro del mundial, siendo su mejor ubicación la fase de grupos  (México 1986 y Qatar 2022). Después de 36 años de ausencia, regresó a la Copa del Mundo en Qatar 2022 gracias a una gran eliminatoria en la CONCACAF. 

Canadá acumula 6 partidos jugados, 6 derrotas, 2 goles a favor y 12 en contra. Uno de sus máximos goleadores dentro de la Copa ha sido Alphonso Davies (1) y con más partidos jugados Junior Hoilett (3).

Para el Mundial 2026, Canadá volverá a participar automáticamente por ser uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y México. El objetivo del equipo será conseguir su primera victoria histórica y superar por primera vez la fase de grupos.

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