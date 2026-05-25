HISTORIA DEL MUNDIAL 2026
¿Canadá superará la fase de grupos?
La selección de Canadá tiene un total de tres participaciones dentro del mundial, siendo su mejor ubicación la fase de grupos (México 1986 y Qatar 2022). Después de 36 años de ausencia, regresó a la Copa del Mundo en Qatar 2022 gracias a una gran eliminatoria en la CONCACAF.
Canadá acumula 6 partidos jugados, 6 derrotas, 2 goles a favor y 12 en contra. Uno de sus máximos goleadores dentro de la Copa ha sido Alphonso Davies (1) y con más partidos jugados Junior Hoilett (3).
Para el Mundial 2026, Canadá volverá a participar automáticamente por ser uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y México. El objetivo del equipo será conseguir su primera victoria histórica y superar por primera vez la fase de grupos.
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