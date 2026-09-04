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Rescatan con vida a dos trabajadores tras permanecer atrapados durante días en un túnel de Nepal

Published

4 horas atrás

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Una operación de rescate en Nepal terminó con un desenlace inesperado luego de que dos trabajadores fueran encontrados con vida dentro de un túnel de una central hidroeléctrica, varios días después de las devastadoras inundaciones que azotaron la región.

Los sobrevivientes fueron identificados como Sanjay Sah y Kabir Maharjan, trabajadores de la central hidroeléctrica Upper Trishuli 3A, ubicada en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú. Ambos fueron localizados en el interior de la estructura, donde habían quedado atrapados tras el ingreso de agua, lodo y escombros.

Los equipos de rescate lograron llegar hasta ellos después de varios días de búsqueda. La operación estuvo a cargo de efectivos del Ejército de Nepal y de la Policía Armada, con apoyo de personal técnico de la autoridad eléctrica del país.

Antes de concretar el rescate, los socorristas habían reportado haber escuchado voces provenientes del túnel, lo que permitió mantener las esperanzas de encontrar personas con vida.

Tras ser extraídos, los dos hombres fueron trasladados para recibir atención médica en Katmandú. Los reportes indican que presentaban lesiones, mientras los equipos de emergencia continuaban evaluando su estado de salud.

La situación dentro de la central seguía siendo complicada debido a la gran cantidad de barro, tierra y rocas que cubrieron diferentes sectores del proyecto. De acuerdo con los equipos que ingresaron posteriormente al túnel, también fue localizado el cuerpo sin vida de otra persona.

El rescate ocurre mientras Nepal enfrenta las consecuencias de una de las mayores tragedias provocadas por inundaciones y deslizamientos registrados en la zona. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda de personas desaparecidas y con la evaluación de los daños ocasionados a viviendas, carreteras e infraestructura energética.

Las inundaciones comenzaron el pasado 26 de agosto y estuvieron relacionadas con el colapso de un glaciar en la zona del Himalaya. El desastre afectó principalmente sectores cercanos al río Trishuli y también tuvo repercusiones en áreas del Tíbet.

El hallazgo de los dos trabajadores representa un momento de esperanza en medio de una emergencia que ha dejado más de mil personas fallecidas y miles de desaparecidos. Las autoridades mantienen las operaciones de búsqueda en distintos puntos afectados, especialmente en instalaciones hidroeléctricas donde trabajadores pudieron quedar atrapados.

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