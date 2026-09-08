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Canadá responde a EE.UU. imponiendo aranceles por valor de unos $20.000 millones

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15 horas atrás

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Canadá respondió a las medidas del presidente estadounidense Donald Trump imponiendo aranceles a productos de Estados Unidos por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares, como reacción a la última ronda de aranceles aplicada contra el país. La iniciativa canadiense de reducir su dependencia económica de Estados Unidos pondrá a prueba la capacidad de su economía para resistir la presión económica de Trump y podría servir de modelo para otros gobiernos.

Los republicanos se congregarán esta semana en Dallas para una convención de dos días, ideada por Trump, con el fin de movilizar a sus partidarios de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de este año. Nunca antes los republicanos habían celebrado una convención de este tipo, a diferencia de los demócratas, que sí lo hicieron en las décadas de 1970 y 1980.

Lonnie Bunch dejará la dirección de la Institución Smithsonian tras un año convulso en el que Trump intentó modificar la forma en que los museos del Smithsonian y otras entidades culturales presentan la historia de Estados Unidos. Bunch declaró el martes que se marchaba «con sentimientos encontrados y una profunda gratitud».

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