Estados Unidos busca reactivar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron conversaciones «alentadoras» en Kiev el domingo, en su primera visita oficial a Ucrania, pero no lograron avances significativos para poner fin a la invasión rusa a gran escala.

La iniciativa del gobierno de Trump para terminar con los combates ha perdido impulso, ya que la atención se ha centrado en la guerra con Irán durante los últimos seis meses.

El viaje de los estadounidenses, parte de un renovado esfuerzo para poner fin a la guerra, se produjo tras una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú el sábado, en un contexto en el que ambos bandos han intensificado sus ataques aéreos en la guerra total que dura ya más de cuatro años y medio.