Más de 104 mil movimientos migratorios registra el SNM durante la Operación Carnavales 2026

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que, hasta las 3:00 de la tarde de hoy 17 de febrero, se han registrado 104,400 movimientos migratorios en el marco de la Operación Carnavales 2026, como parte de las acciones de control y vigilancia que se desarrollan a nivel nacional durante estas festividades.

De acuerdo con el reporte oficial, se contabilizan 46,829 entradas y 57,571 salidas del territorio nacional. El mayor flujo se mantiene en los puntos de control aéreo, donde se reportan 41,986 ingresos y 51,501 salidas, evidenciando el dinamismo propio de la temporada.

En los puestos terrestres se registraron 3,063 entradas y 4,434 salidas, mientras que por la vía marítima se contabilizaron 1,780 ingresos y 1,636 salidas, consolidando así el movimiento general en los diferentes puntos habilitados del país.

Como parte de las acciones de fiscalización, el SNM ha realizado 6,084 verificaciones migratorias, detectando 321 faltas administrativas. Entre las irregularidades más recurrentes figuran estadía vencida (153 casos), ingreso irregular al país (56), carné o trámite vencido (31), así como personas laborando sin permiso, sin portar documentación o con antecedentes penales, además de otros causales contemplados en la normativa vigente.

En el mismo periodo se ejecutaron 321 acciones migratorias, que incluyen citaciones, remisiones, inadmisiones y otras diligencias administrativas orientadas a garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria.

La mayor actividad operativa se registra hasta el momento en la provincia de Panamá, seguida de Herrera, Chiriquí, Los Santos, Colón y Panamá Este, como parte del despliegue estratégico implementado durante el operativo.

Las nacionalidades con mayor recurrencia en las verificaciones corresponden a ciudadanos de Colombia, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador.

Estos resultados son producto del trabajo coordinado y permanente entre los estamentos de seguridad y diversas instituciones gubernamentales, que integran esfuerzos logísticos, operativos y de inteligencia para fortalecer los controles en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

Esta articulación interinstitucional permite una respuesta más efectiva ante cualquier irregularidad, contribuyendo a preservar el orden público, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las disposiciones legales durante el desarrollo de las festividades.