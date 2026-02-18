NOTICIAS NACIONALES
Se mantiene el mal tiempo en algunas regiones del país
El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informa que según pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantienen condiciones atmosféricas inestables que estarán generando lluvias significativas en el país.
Período de validez:
Desde las 8:00 p.m. del 17 de febrero hasta las 11:59 p.m. del 19 de febrero de 2026.
Áreas bajo aviso:
Bocas del Toro
Comarca Ngábe-Buglé
Norte de Chiriquí
Norte de Veraguas
Norte de Coclé
Colón (Costa Abajo, Centro y Costa Arriba)
Guna Yala
Según el informe meteorológico se esperan acumulados de lluvia entre 40 y 80 milímetros diarios en sectores de la Comarca Ngábe-Buglé, Norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón; mientras que en el resto de la vertiente del Caribe podrían registrarse acumulados entre 25 y 50 milímetros diarios. Estas condiciones podrían generar incremento en los niveles de ríos y quebradas, suelos saturados y riesgo de deslizamientos en áreas vulnerables.
Comentarios