Se mantiene el mal tiempo en algunas regiones del país

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informa que según pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantienen condiciones atmosféricas inestables que estarán generando lluvias significativas en el país.

Período de validez:

Desde las 8:00 p.m. del 17 de febrero hasta las 11:59 p.m. del 19 de febrero de 2026.

Áreas bajo aviso:

Bocas del Toro

Comarca Ngábe-Buglé

Norte de Chiriquí

Norte de Veraguas

Norte de Coclé

Colón (Costa Abajo, Centro y Costa Arriba)

Guna Yala

Según el informe meteorológico se esperan acumulados de lluvia entre 40 y 80 milímetros diarios en sectores de la Comarca Ngábe-Buglé, Norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón; mientras que en el resto de la vertiente del Caribe podrían registrarse acumulados entre 25 y 50 milímetros diarios. Estas condiciones podrían generar incremento en los niveles de ríos y quebradas, suelos saturados y riesgo de deslizamientos en áreas vulnerables.