Microsoft anuncia el lanzamiento del parche «Avatar State»

Microsoft y PM-Studios anunciaron el lanzamiento oficial del parche «Avatar State» para el videojuego de lucha en 2D Avatar Legends: The Fighting Game en las consolas Xbox Series X|S. La actualización representa la revisión más ambiciosa del título desde su lanzamiento a principios de año, transformando la interfaz visual, reajustando el equilibrio de todo el elenco e introduciendo versiones rediseñadas de sus dos protagonistas.

Versiones reimaginadas: Avatar Aang y Korra Pesadilla

El núcleo central del parche se enfoca en la renovación de dos de las transformaciones más poderosas del universo de la franquicia:

Avatar Aang: Diseñado como una figura soberbia e imponente, esta versión de Aang aprovecha el conocimiento de sus vidas pasadas. Su diseño visual incluye iluminación desde abajo para proyectar un aspecto imponente y misterioso. En combate destaca su nueva técnica especial de Nivel 4, Roku’s Inferno, la cual le permite comunicarse con el mundo espiritual para transformarse temporalmente en el Avatar Roku e incendiar el campo de batalla.

Diseñado como una figura soberbia e imponente, esta versión de Aang aprovecha el conocimiento de sus vidas pasadas. Su diseño visual incluye iluminación desde abajo para proyectar un aspecto imponente y misterioso. En combate destaca su nueva técnica especial de Nivel 4, Roku’s Inferno, la cual le permite comunicarse con el mundo espiritual para transformarse temporalmente en el Avatar Roku e incendiar el campo de batalla. Korra Pesadilla (Nightmare Korra): Representa la manifestación oscura y espectral que atormentó a la heroína en el episodio Korra Alone y su combate final contra Zaheer. Visualmente presenta cadenas en ambas muñecas y movimientos explosivos. Su estilo de juego incorpora mercurio en sus ataques especiales y compensa su agresividad iniciando los combates con una barra de salud reducida.

Reajuste de balance e interfaz renovada

La actualización modifica por completo la apariencia de los menús principales, la selección de personajes, los escenarios y la interfaz durante los combates. Asimismo, el equipo de desarrollo aplicó ajustes de equilibrio individual para cada luchador de la plantilla:

Azula: Su movimiento exclusivo Ambition’s Spark ahora rastrea automáticamente la posición del rival y cuenta con una zona de impacto (hitbox) ampliada.

Su movimiento exclusivo Ambition’s Spark ahora rastrea automáticamente la posición del rival y cuenta con una zona de impacto (hitbox) ampliada. Sokka: Al acumular 10 impactos exitosos con su espada mediante el soporte del Maestro Piandao, desbloquea de forma permanente la capacidad de cancelar sus técnicas para lanzar el bumerán.

Adicionalmente, el parche incluye el modo Ranked 2.0, ajustes de dificultad y contenido expandido para el modo historia (Story Mode+), junto a nuevos tutoriales y pruebas de combos.

Votación comunitaria para el Pase del Año 1

Los desarrolladores confirmaron que los jugadores que hayan adquirido la Edición Deluxe o reservado el juego tienen acceso a una votación especial desde el menú principal para elegir al quinto personaje del Pase del Año 1. Mientras que los luchadores Iroh, Ty Lee, Lin Beifong y Bolin ya están confirmados como contenido descargable, la comunidad podrá decidir el último cupo entre cinco candidatos: Tenzin, Kuvira, Amon, Rey Bumi y Asami Sato.

El juego se encuentra disponible en la Tienda Xbox en su Edición Estándar por $29.99 USD y en su Edición Digital Deluxe por $49.99 USD, la cual incluye el Pase del Año 1, la banda sonora digital y el libro de arte