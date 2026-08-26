Gobierno lanza nueva marca país: ‘Panamá, Anfitrión del Mundo’

Durante una ceremonia en el Centro de Convenciones de Amador, distintas autoridades nacionales realizaron el lanzamiento oficial la nueva Marca País: “Panamá, Anfitrión del Mundo”.

Una frase que se convierte en una plataforma de posicionamiento del país y que conjuga turismo, inversión, exportación, cultura y sostenibilidad.

A través de estos cinco pilares, la marca país

establece una forma de vender a Panamá de manera integral para posicionarlo como un todo ante el mundo.

“Eso demuestra una vez más que, cuando nos unimos alrededor de un propósito conjunto, somos capaces de lograr grandes cosas”, afirmó el presidente José Raúl Mulino a través de un video en el acto oficial.

“Esta marca país no le pertenece a un gobierno, le pertenece a Panamá y a todos los panameños. Por eso debemos mantenerla alejada de intereses políticos y procurar que trascienda a quienes circunstancialmente tengamos la responsabilidad de gobernar”, añadió.

Esta estrategia será enviada a consideración de la Asa

mblea Nacional, con el propósito de que se convierta en Ley de la República.

Esta marca país es el resultado de más de un año de investigación, estudios de percepción y un proceso de consulta con representantes de los sectores público y privado, y la sociedad dentro y fuera del país.

Como parte de su evolución, se trabaja en una estructura de gobernanza para administrar, proteger y desarrollar este activo, incluyendo mecanismos de uso, licenciamiento y programa de embajadores.

Con la nueva marca país, Panamá ya no compite como un destino, sino como parte de una propuesta de país con estabilidad, conectividad e infraestructura detrás. La marca turística gana alcance, no pierde identidad.

Toda la comunicación turística de Panamá pasa a desplegarse dentro del marco de “Panamá, Anfitrión del Mundo”, dándole al sector un respaldo más amplio.

La presentación de la nueva marca país contó con la presencia de la administradora de Turismo, Gloria de León, y el director de Promtur, Salomón Shamah, junto a ministros y viceministros de Estado, autoridades y miembros del sector turístico del país.