Aumenta a 390 muertos y 1400 desaparecidos tras el deslave en Nepal

Equipos de rescate y helicópteros militares buscaron el jueves a cientos de desaparecidos a lo largo de la frontera montañosa entre Nepal y China, donde un torrente mortal de agua y lodo de varios pisos de altura arrasó comunidades el día anterior tras el colapso de un glaciar.

Videos del desastre mostraron a personas corriendo antes de que las aguas las engulleran y arrasaran edificios y puentes. Más de 390 personas murieron, según las autoridades de Nepal y China, y más de 1400 están desaparecidas, incluyendo cientos de extranjeros y peregrinos. Cientos de personas más han sido desplazadas por toda la región del Himalaya.