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Denuncian descarga de sustancias hacia el Río Matasnillo

Published

6 horas atrás

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Gracias a una denuncia ciudadana, personal de inspección técnica del Ministerio de Ambiente por una descarga con coloración blanquecina hacia el río Matasnillo.

Mediante una prueba de trazabilidad, se confirmó que aguas provenientes del lavado de herramientas ingresaban al sistema pluvial y llegaban directamente al río.

El Ministerio aplicó una sanción directa de B/.2,500.00 y continuaremos fiscalizando para proteger nuestras fuentes hídricas.

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