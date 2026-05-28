La Selección de Argentina incorporará IA para potenciar su rendimiento en la Copa Mundial 2026

La inteligencia artificial continúa expandiendo su presencia en distintos ámbitos y ahora tendrá un papel importante en el fútbol. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció una alianza con Google para incorporar la tecnología de Gemini en la preparación de la Selección Argentina de cara al Mundial de 2026.

Esta herramienta permitirá analizar partidos, procesar información en tiempo real y colaborar en la prevención de lesiones, además de aportar datos que ayuden a los cuerpos técnicos en la toma de decisiones y en el seguimiento del rendimiento de los jugadores.

Según explicó Leandro Petersen, director comercial de la AFA, este acuerdo representa uno de los más relevantes en la historia de la institución y contribuirá a optimizar el trabajo deportivo mediante el uso de tecnologías avanzadas.

La iniciativa también contempla experiencias para los aficionados. A través de Gemini, los seguidores podrán generar imágenes, canciones y otros contenidos relacionados con sus ídolos, acercando la experiencia de la selección a quienes no puedan asistir al Mundial.

Google ya había sido presentado como patrocinador global de las selecciones argentinas y su marca Gemini aparecerá en la indumentaria oficial de entrenamiento. Para la AFA, esta alianza fortalece su crecimiento internacional y consolida el alcance global que ha alcanzado la Selección Argentina en los últimos años.

Además de Argentina, Google ha establecido acuerdos similares con las selecciones de Irak, Marruecos y Brasil, reforzando su presencia en el fútbol internacional y su apuesta por la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al desarrollo deportivo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.