Premio Lo Nuestro 2026: los artistas que hicieron historia esta edición

La 38. ª edición de los Premio Lo Nuestro exaltó la riqueza cultural y la diversidad bajo el lema “Honorando nuestra esencia”, juntando a las personalidades más importantes de la música en español en una gala repleta de logros destacados y reconocimientos.

Bad Bunny fue el gran protagonista de la velada, llevándose a casa cinco premios, lo que reafirma su influencia en el ámbito musical a nivel mundial. Por otro lado, Karol G brilló como la artista femenina con más galardones, confirmando su posición de liderazgo en el género urbano.

Panamá presente en una gala histórica

El talento panameño también tuvo un espacio destacado en la premiación, con artistas nominados como Boza, Sech, Nando Boom y Dímelo Flow, reafirmando la presencia del país en la escena musical internacional.

Listado completo de los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026: