ENTRETENIMIENTO
Premio Lo Nuestro 2026: los artistas que hicieron historia esta edición
La 38. ª edición de los Premio Lo Nuestro exaltó la riqueza cultural y la diversidad bajo el lema “Honorando nuestra esencia”, juntando a las personalidades más importantes de la música en español en una gala repleta de logros destacados y reconocimientos.
Bad Bunny fue el gran protagonista de la velada, llevándose a casa cinco premios, lo que reafirma su influencia en el ámbito musical a nivel mundial. Por otro lado, Karol G brilló como la artista femenina con más galardones, confirmando su posición de liderazgo en el género urbano.
Panamá presente en una gala histórica
El talento panameño también tuvo un espacio destacado en la premiación, con artistas nominados como Boza, Sech, Nando Boom y Dímelo Flow, reafirmando la presencia del país en la escena musical internacional.
Listado completo de los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026:
- Álbum del año: Bad Bunny – Debí tirar más fotos
- Canción del año: Bad Bunny – DTMF
- Canción urbana del año: Karol G – Latina Foreva
- Colaboración del año – pop: Alejandro Sanz y Shakira – Bésame
- Colaboración ‘Crossover’ del año: Carín León y Kacey Musgraves – Lost in Translation
- Canción norteña del año: Julión Álvarez y su Norteño Banda – Rey sin reina
- Tour del año: Shakira – Las mujeres ya no lloran World Tour
- Mejor combinación femenina: Yuridia y Majo Aguilar – Brujería
- Mejor «eurosong» pop/urbano: Aitana – 6 de febrero
- Afrobeat del año: Myke Towers y Quevedo – Soleao
- Artista femenina revelación: Camila Fernández
- Artista masculino revelación: Roa
- Canción del año – pop: Cazzu – Con otra
- Mejor canción de música cristiana: Daddy Yankee – Sonríele
- Canción mariachi/ranchera del año: Yuridia – Sin llorar
- Artista femenina del año – urbano: Karol G
- Artista masculino del año – urbano: Bad Bunny
- Colaboración del año – pop/urbano: Becky G y Manuel Turizo – Qué haces
- Artista femenina del año – pop: Cazzu
- La mezcla perfecta del año: Marc Anthony y Wisin – Que me quiera ma
- Artista pop masculino del año: Maluma
- Canción del año – pop/rock: Maná y Carín León – Vivir sin aire
- Artista del año – tropical: Romeo Santos
- Canción del año – tropical: Rauw Alejandro – Tú con él
- Álbum del año – tropical: Natti Natasha – Natti Natasha en amargue
- Artista masculino del año – música mexicana: Carín León
- Artista femenina del año – música mexicana: Majo Aguilar
- Grupo o dúo del año – música mexicana: Julión Álvarez y su Norteño Banda
- Canción del año – música mexicana: Carín León – El amor de mi herida
- Canción banda del año: Grupo Firme – El beneficio de la duda
- Mejor canción trap/hip hop – urbano: El Alfa, Jon Z y Alofoke Music – Bum Bum
- Colaboración del año – urbano: Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd – +57
- Mejor canción dembow: Natti Natasha, Nando Boom y Dímelo Flow – Dem Bow
- Álbum del año – urbano: Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
- Grupo o dúo del año – pop/rock: Ha*Ash
- Canción del año – pop/balada: Camilo y Yami Safdie – Querida yo
- Álbum del año – pop: Morat – Ya es mañana
- Canción del año – pop/urbano: Bad Bunny – DTMF
- Colaboración del año – tropical: Bad Bunny y Los Pleneros de la Cresta – Café con ron
- Colaboración del año – música mexicana: Carín León y Maluma – Si tú me vieras
- Fusión música mexicana del año: Xavi y Grupo Frontera – No Capea
- Mejor electro corrido – música mexicana: Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon y Alemán ft. Victor Mendivil – Triple lavada remix
Comentarios