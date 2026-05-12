Warner Bros. Discovery prepara una producción centrada en Don Ramón

Uno de los personajes más entrañables de «El Chavo del 8» tendrá su propia historia en la pantalla. Warner Bros. Discovery confirmó que ya trabaja en una serie centrada en Don Ramón, el icónico vecino interpretado por Ramón Valdés.

El anuncio llega después de la buena recepción de «Sin querer queriendo», la producción biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños. Ahora, el estudio busca ampliar ese universo con una nueva serie dedicada a uno de los personajes más queridos por varias generaciones en América Latina.

La producción mostrará aspectos menos conocidos de la vida de Ramón Valdés, incluyendo su trayectoria personal y profesional antes de convertirse en una figura inolvidable de la televisión. También se explorará su faceta como padre y la relación con su hija, conocida por el público como La Chilindrina.

La serie contará con los mismos responsables que desarrollaron la bioserie de «Chespirito», lo que promete mantener el estilo narrativo y visual que conquistó a los fanáticos.

Aunque todavía no se ha revelado una fecha oficial de estreno ni quién dará vida al personaje, el proyecto ya se encuentra en etapa de desarrollo y está previsto para llegar a HBO Max en los próximos meses.

Con esta nueva producción, el legado de Don Ramón seguirá vivo y permitirá a los espectadores conocer más de la historia detrás de uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana.