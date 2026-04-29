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Met Gala 2026: lo que se sabe hasta ahora

Published

3 horas atrás

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La cuenta regresiva para el Met Gala 2026 ya ha empezado, y junto a la emoción también han surgido rumores sobre quiénes asistirán y quiénes no a este evento tan exclusivo del mundo de la moda.

Recientemente, han aparecido noticias sobre algunas celebridades que no estarán presentes en la gala, ya sea por decisiones propias, otros compromisos o simplemente porque no recibieron una invitación, lo que ha generado discusión en las redes sociales.

Este evento se realizará el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte, con una temática que resalta la moda como forma de arte y su conexión con la historia y el diseño.

Con el concepto «la moda es arte», se anticipa una alfombra roja repleta de propuestas impactantes, que van desde estilos teatrales hasta atuendos inspirados en obras escultóricas.

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