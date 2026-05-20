Uruguay la selección más emblemática de la Copa Mundial

Uruguay es una de las selecciones más emblemáticas en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Bicampeón del mundo, alzó el trofeo en Uruguay 1930 como anfitrión del primer Mundial y en Brasil 1950, protagonizando el histórico “Maracanazo” ante el local. Además, fue campeón olímpico en 1924 y 1928.

La Celeste disputó 14 Copas del Mundo, con presencias destacadas en 1954 (4° puesto), 1970 (semifinalista) y 2010, cuando alcanzó el 4° lugar en Sudáfrica con Diego Forlán como figura estelar. Es uno de los 3 países sudamericanos que conquistaron el Mundial, junto a Brasil y Argentina.

Históricamente reconocida por su fortaleza defensiva, carácter competitivo y talento individual, Uruguay cuenta con nombres legendarios como Obdulio Varela, Alcides Ghiggia, Enzo Francescoli, Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani. Ostenta el récord de la mayor cantidad de partidos consecutivos anotando al menos 2 goles en Mundiales: 11 encuentros seguidos, desde el 4-0 ante Rumania en 1930 hasta el 2-4 frente a Hungría en 1954. pronto veremos en esta copa mundial FIFA 2026 que nos prepara esta gran selección.