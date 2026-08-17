MiAmbiente investigará video de avistamiento irresponsable de ballenas

El Ministerio de Ambiente calificó de inaceptable el video donde una persona se muestra nadando peligrosamente cerca de una ballena y con la embarcación con los motores encendidos y equipos de sonidos activos.

«Está prohibido tirarse al agua, nadar o acercarse a las ballenas. La distancia mínima que debemos mantener durante su avistamiento es de 250 metros. Además, las embarcaciones deben evitar perseguirlas, rodearlas o interrumpir su desplazamiento, y mantener el motor apagado o en neutro», recordó la institución en sus canales oficiales.