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Operación Cenit: 13 personas aprehendidas por delitos financieros

Published

12 horas atrás

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Autoridades nacionales levaron a cabo la Operación Cenit con el fin de desarticular una red criminal dedicada al fraude financiero, tras la captura de 13 personas en diversas provincias del país.

El caso se originó a partir del hurto de un teléfono móvil durante las festividades del carnaval, dispositivo que los delincuentes vulneraron para realizar transferencias ilícitas por una suma cercana a los 280,000 balboas.

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