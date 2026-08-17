Incendio en Bélgica consume 3.000 hectáreas y obliga a evacuar zonas cercanas a Alemania

Un incendio de gran magnitud continúa afectando la reserva natural de los Altos Fanes, en el este de Bélgica, donde las llamas han destruido alrededor de 3.000 hectáreas desde que comenzó el pasado viernes.

El siniestro se ha convertido en el mayor incendio forestal registrado en territorio belga y mantiene especial preocupación por su proximidad con la frontera alemana. Las autoridades de ambos países permanecen en alerta ante el avance del fuego y la presencia de humo en las zonas cercanas.

Alrededor de 500 bomberos de Bélgica, Alemania y Luxemburgo participan en las labores de extinción, con apoyo de militares, agricultores y medios aéreos enviados mediante el mecanismo de emergencia de la Unión Europea.

Las condiciones meteorológicas registradas este lunes han dado un respiro a los equipos de emergencia. Las lluvias y el descenso de las temperaturas han permitido contener parcialmente algunos sectores del incendio, aunque las autoridades advierten que todavía no puede considerarse controlado.

En las localidades belgas de Butgenbach y Waimes, unas 600 personas fueron evacuadas como medida preventiva y aún no han recibido autorización para regresar a sus viviendas. En Alemania, también se ordenó el desalojo preventivo de residentes en zonas próximas a la frontera, principalmente por el riesgo asociado al humo.

Uno de los principales obstáculos para los bomberos es el terreno de la reserva, que cuenta con extensas áreas de turba. Este material puede mantener focos activos bajo la superficie durante largos periodos, dificultando que el incendio sea extinguido por completo.

Las autoridades belgas mantienen abierta una investigación para determinar qué provocó el incendio.