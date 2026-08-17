Sinaproc sigue monitoreo por mal tiempo en todo el país

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene el monitoreo y la atención de diversas situaciones registradas durante las últimas 24 horas, asociadas a lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas e inundaciones en distintos puntos del país.

De acuerdo con el balance de situación actualizado a las 10:41 a.m., se reportan afectaciones principalmente en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y la Comarca Ngäbe Buglé.

En el sector de Playa Zapotal, Besikó, Soloy en la Comarca Ngäbe Buglé, se registró el impacto de un rayo sobre una vivienda, dejando como saldo tres personas fallecidas y dos heridas.

Las instituciones de respuesta mantienen presencia en el área para las labores correspondientes de atención y evaluación.

En la provincia de Chiriquí se contabilizan tres viviendas afectadas por desprendimientos de techo, ubicadas en Baco, Corotu Civil, distrito de Barú, y en Nuevo México, Chiriquí Viejo, distrito de Alanje.

Asimismo, se han reportado cinco incidentes por caída de árboles sobre vías, algunos de ellos con afectación al tendido eléctrico, en sectores de Bágala, Boquerón, Pedregal y Alanje.

En Bágala, Urbanización Villa Oliva, la caída de árboles ocasionó daños en cuatro viviendas, afectando aproximadamente a 20 personas.

En Bocas del Toro, las lluvias han generado afectaciones por inundaciones en el corregimiento de Finca 4, específicamente en las comunidades de Pantanal 1 y 2, donde se contabilizan aproximadamente 30 viviendas afectadas.

Mientras tanto, se mantienen activos los procesos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en Barranco Medio y en la comunidad de Deborah, corregimiento de Finca 51.

Atención en Veraguas

En Santa Fe, Calovébora, Río Veraguas, personal de respuesta brindó atención prehospitalaria a una persona menor de edad que presentó un cuadro de dificultad respiratoria.

El Sinaproc mantiene vigilancia sobre las condiciones hidrometeorológicas. El río Sixaola presenta un incremento en su caudal, aunque permanece dentro de su cauce, sin reportes de desbordamientos de ríos al momento de este balance.

En las áreas afectadas participan equipos de SINAPROC, Bomberos, SENAFRONT, Naturgy y gobiernos locales, desarrollando labores de evaluación, reconocimiento y atención.

Al momento, no hay albergues activos.

Se mantiene activo el Aviso de Pevención por lluvias y tormentas eléctricas hasta las 11:59 p.m. de este domingo 16 de agosto, por lo se recomienda estar atento a los comunicados oficiales, evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas y extremar las medidas de seguridad durante las tormentas eléctricas.

La entidad continúa con el monitoreo permanente y la coordinación interinstitucional para responder oportunamente ante cualquier situación.