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Mochila de emergencia en caso de desastres naturales

Published

3 horas atrás

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¿Qué debe tener una mochila de emergencia?

Agua y alimentos: mínimo 2 litros de agua por persona, comida enlatada, barras energéticas y frutas secas.

Botiquín de primeros auxilios: gasas, alcohol, antiséptico, vendas, tijeras, guantes de nitrilo y medicamentos de uso diario.

Herramientas e iluminación: linterna LED, radio portátil, silbato para pedir auxilio y navaja multiusos.

Documentación: documentos importantes, escrituras, pólizas de seguro y dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

Artículos de higiene: papel higiénico, pañitos húmedos, jabón, gel antibacterial y mascarillas.

Herramientas de comunicación: batería externa (power bank) para teléfonos móviles y teléfonos previamente cargados.

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