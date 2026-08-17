Mochila de emergencia en caso de desastres naturales

¿Qué debe tener una mochila de emergencia?

Agua y alimentos: mínimo 2 litros de agua por persona, comida enlatada, barras energéticas y frutas secas.

Botiquín de primeros auxilios: gasas, alcohol, antiséptico, vendas, tijeras, guantes de nitrilo y medicamentos de uso diario.

Herramientas e iluminación: linterna LED, radio portátil, silbato para pedir auxilio y navaja multiusos.

Documentación: documentos importantes, escrituras, pólizas de seguro y dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

Artículos de higiene: papel higiénico, pañitos húmedos, jabón, gel antibacterial y mascarillas.

Herramientas de comunicación: batería externa (power bank) para teléfonos móviles y teléfonos previamente cargados.