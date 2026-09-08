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Google revoluciona la planificación de viajes: lanza reservas directas y rastreo de vuelos mediante IA

Published

15 horas atrás

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Google ha anunciado de manera oficial el lanzamiento de tres nuevas herramientas dentro de su Modo IA en el Buscador (AI Mode). Las actualizaciones, presentadas por James Byers, director de producto del Buscador, buscan simplificar la compleja tarea de coordinar un viaje al unificar el rastreo de tarifas, el canje de puntos de fidelidad y la reserva directa de hospedaje en una sola conversación de inteligencia artificial.

1. Rastreo de vuelos en tiempo real dentro del chat

La popular función de seguimiento de tarifas de Google Vuelos ahora se integra de forma directa en las conversaciones del Modo IA. Los usuarios podrán solicitar cotizaciones para destinos específicos directamente al chat, el cual recopilará en tiempo real los costos de más de 300 aerolíneas y plataformas de viajes asociadas.

La novedad radica en que, si el viajero prefiere esperar mejores ofertas, solo necesitará dar una instrucción por voz o texto como “haz un seguimiento de estos precios de vuelos por mí”. De manera automática, el sistema configurará alertas y enviará correos electrónicos tan pronto como las tarifas disminuyan. Esta función de monitoreo ya está disponible en más de 180 países y territorios.

2. Optimización de puntos y millas de viajero frecuente

Para los usuarios que buscan economizar utilizando sus programas de recompensas, el Modo IA ahora es capaz de calcular el costo de vuelos y hoteles en millas o puntos de fidelidad. Los viajeros podrán realizar consultas específicas en lenguaje natural para conocer cuántos puntos necesitan para una ruta o estancia determinada.

La función tiene un alcance global y arranca con compatibilidad inicial para aerolíneas y cadenas como:

  • American Airlines, Alaska Airlines y Hawaiian Airlines.
  • Wyndham Hotels & Resorts, Hilton y Choice Hotels International.

Google adelantó que en las próximas semanas la compatibilidad se ampliará para incluir a gigantes de la industria como LATAM Airlines, Lufthansa Group Miles & More, Hyatt, Accor y Flying Blue. Una vez seleccionado el itinerario, el sistema proporciona un enlace directo al sitio del socio para finalizar el canje.

3. Reservas de hotel asistidas y pago directo

La tercera gran actualización permite descubrir, comparar y reservar alojamientos enteros sin salir del flujo conversacional del Modo IA. Al indicarle al buscador sus preferencias, el usuario recibirá una lista visual de hoteles con comparaciones detalladas y opiniones de otros huéspedes.

Al concretar la elección, la opción “Continuar en Google” permitirá seleccionar la habitación, revisar las políticas de cancelación y realizar el pago de forma rápida y segura utilizando Google Pay. Para este servicio, las cadenas hoteleras o agencias de viajes asociadas seguirán actuando como los comerciantes oficiales encargados de la atención al cliente.

Esta función de reserva directa se encuentra disponible inicialmente en idioma inglés para usuarios en los Estados Unidos, contando con la integración de plataformas líderes como Booking.com, Expedia, Hotels.com, Marriott International, IHG Hotels & Resorts, Choice Hotels y Wyndham, a las que próximamente se sumarán Hilton, Priceline y Trip.com.

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