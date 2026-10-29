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MiCultura coordina recursos públicos y privados para recuperar iglesias afectadas por el terremoto

Published

8 horas atrás

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El Ministerio de Cultura coordina con la Iglesia Católica, la Asociación Bancaria de Panamá, representantes del sector privado y organizaciones vinculadas a la conservación patrimonial una estrategia para atender los daños ocasionados por el sismo del 9 de octubre en templos religiosos del país, mediante evaluaciones técnicas, gestión de recursos y acompañamiento para su recuperación.

La iniciativa contempla articular esfuerzos entre el Estado, la comunidad eclesiástica, la sociedad civil y la empresa privada para identificar las necesidades de cada inmueble y establecer las intervenciones que correspondan, de acuerdo con los resultados de los diagnósticos y su valor histórico, arquitectónico y cultural.

Como parte de esta coordinación, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, sostuvo una reunión con monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, Arzobispo de Panamá; monseñor Edgardo Cedeño Muñoz, obispo de la Diócesis de Penonomé; y monseñor Luis Enrique Saldaña Guerra, obispo de la Diócesis de David, junto con representantes de distintas comunidades eclesiásticas.

Entre las acciones planteadas por MiCultura figura explorar un convenio con la Asociación Bancaria de Panamá que permita establecer un mecanismo para canalizar donaciones del sector privado hacia la recuperación de estos espacios. La propuesta busca facilitar la participación de empresas y otros aportantes, así como coordinar el respaldo público y privado para atender los daños identificados.

“Queremos explorar un convenio con la Asociación Bancaria de Panamá que sirva de puente para recibir donaciones privadas y trabajar de manera articulada con el clero, la sociedad civil, las comunidades y el Estado”, expresó la ministra Herrera. Añadió que se brindará acompañamiento, con participación de la inversión privada y estatal, a los inmuebles que tengan interés patrimonial.

Entre los templos afectados se encuentra la Basílica Santiago Apóstol de Natá, además de otras iglesias de la provincia de Coclé y edificaciones religiosas ubicadas en Los Santos, Herrera y Veraguas. Según los resultados de las inspecciones, las necesidades podrían incluir la remoción de escombros, reparaciones estructurales, adecuaciones eléctricas y reforzamientos, siempre bajo criterios técnicos y con las recomendaciones de los especialistas.

Por su parte, monseñor José Domingo Ulloa destacó la importancia de involucrar a las comunidades en la recuperación de los templos y fortalecer la educación sobre la protección del patrimonio. También señaló que estas labores requieren tiempo, planificación y el cumplimiento de protocolos especializados.

Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, señaló “que el propósito del encuentro es identificar cómo el sector financiero puede contribuir al trabajo que requiere la recuperación del patrimonio cultural, cívico y religioso del país. Destacó la importancia de unir esfuerzos entre la Iglesia, la sociedad civil, el sector bancario y el Ministerio de Cultura para avanzar de manera coordinada en la restauración y conservación de estos bienes, con una visión sostenible y respetuosa de su valor histórico y comunitario”.

Con esta coordinación, MiCultura busca establecer una ruta de trabajo que permita gestionar apoyos, atender las afectaciones y avanzar en la recuperación de los templos, espacios que, además de su función religiosa, conservan parte de la historia y la identidad de las comunidades panameñas.

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