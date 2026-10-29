Mulino se reúne con el ministro alemán de Relaciones Exteriores

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este jueves en el Palacio de las Garzas a Johann Wadephul, ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, con quien coincidió en la necesidad de estrechar tanto la cooperación bilateral en materia de combate al crimen organizado y al narcotráfico, como el intercambio comercial.

Durante el encuentro, el ministro Wadephul reconoció que Panamá es de vital importancia en preservar la libertad de navegación en los mares del mundo, y puso de manifiesto el interés de Alemania de colaborar en los proyectos estratégicos del Canal de Panamá.

La visita del Ministro a Panamá vino acompañada de un importante paquete de ayuda humanitaria, destinado a los damnificados por el terremoto del 9 de octubre de 2026. Estas donaciones consisten en filtros para agua potable, sets de cocina, lonas impermeables, mantas y camas plegables.

Tras la reunión bilateral en el despacho presidencial, se abrió un compás para una reunión ampliada en la que el presidente Mulino estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier MartínezAcha, y por la parte alemana se sumó Joachim Schmillen, embajador de Alemaniaen Panamá. Además, estuvieron presentes un equipo ministerial de Alemania, compuesto por Susanne Riegraff; Christoph Wolfrum; Henning Speck; Kathrin Deschauer y Marike Bettina Telgen.

El presidente Mulino agradeció el interés que Alemania tiene en colaborar con Panamá en temas de seguridad y cooperación logística, ya que tienen mucho que ofrecer en tecnología y capacidad organizativa. Explicó que el Canal de Panamá está preparando las licitaciones para grandes proyectos que elevarán el nivel de los servicios logísticos que ofrece al mundo, al tiempo que garantizarán el recurso hídrico para la población nacional y para el tránsito de barcos durante las próximas décadas.

Wadephul, por su lado, alabó el liderazgo del presidente Mulino en impulsar a Panamá ante el escenario internacional como un sitio idealpara las grandes inversionesAdemás, reconoció que es imposible ignorar el rol de Panamácomo el país conector por excelencia, ya que a través del Canal y de susservicios logísticos, sirve de puente entre el Norte y el Sur, el Este y elOeste.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de aumentar lacooperación e intercambio de información para combatir el trasiego de droga através del océano Atlántico, y de establecer estrategias comunes contra elcrimen organizado.

La necesidad de asegurar la libertad de navegación en los mares del mundo fue, adicionalmente, otro tema en el que tanto Panamá como Alemania comparten la misma opinión.

El ministro alemán informó también que en los próximos días estarán enviando a Panamá una delegación empresarial para explorar todas las posibilidades de negocios en nuestro país.