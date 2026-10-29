Meta lanza «Tu algoritmo»: la nueva herramienta de IA para personalizar el contenido de Facebook

Meta anunció la introducción de nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial que permiten a los usuarios moldear el contenido que ven en el Feed y en los Reels de Facebook expresando sus intereses con sus propias palabras. La actualización busca otorgar mayor control directo a las personas sobre las recomendaciones que reciben en la red social.

Ajuste personalizado y retroalimentación en lenguaje natural

La nueva función, denominada «Tu algoritmo» (Your algorithm), habilita un espacio dedicado para gestionar directamente los temas de preferencia dentro de la aplicación. Para facilitar su uso, Meta actualizó el menú de los tres puntos presente en cada publicación, permitiendo un acceso más rápido a estas opciones de personalización.

Entre las principales novedades del sistema destacan:

Preguntas de seguimiento: Al marcar un contenido como «Me interesa» o «No me interesa», la plataforma puede desplegar consultas adicionales para profundizar en los detalles específicos de lo que le gustó o no al usuario.

Al marcar un contenido como «Me interesa» o «No me interesa», la plataforma puede desplegar consultas adicionales para profundizar en los detalles específicos de lo que le gustó o no al usuario. Ajuste en tiempo real: Las personas pueden redactar con sus propias palabras qué tipo de publicaciones desean ver con mayor o menor frecuencia, logrando que el sistema de recomendaciones responda y se adapte de manera inmediata dentro de la misma sesión.

Integración de modelos de lenguaje (LLM) al sistema de recomendación

Anteriormente, los sistemas de clasificación de Facebook inferían los gustos de los usuarios a partir de señales indirectas como los comentarios, las interacciones (me gusta) y el tiempo de visualización. Con esta actualización, la implementación de modelos de lenguaje de gran escala (LLM) permite al algoritmo interpretar el contexto, la intención y el texto libre ingresado por el usuario.

De esta manera, la plataforma combina las señales tradicionales de comportamiento con las instrucciones escritas de cada persona para generar un sistema de recomendación más interactivo, preciso y adaptado a sus intereses.