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Autoridades concluyen la investigación sobre el fallecimiento de Hayden Panettiere

Published

10 horas atrás

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La investigación policial sobre el deceso de Hayden Panettiere ha finalizado. Las autoridades de Greenville, en Carolina del Sur, anunciaron que el caso ha sido cerrado después de que los resultados de la autopsia confirmaran que la actriz falleció por una sobredosis accidental.

Panettiere, conocida por sus papeles en las producciones Heroes y Nashville, tenía 36 años cuando fue hallada sin vida en un apartamento el 16 de agosto de 2026. A pesar de que los servicios de emergencia intentaron reanimarla, fue declarada muerta a las 2:32 p. m. ese mismo día.

El Departamento de Policía de Greenville comunicó que se decidió cerrar la investigación tras revisar los resultados y la evaluación del médico forense. Aunque la oficina forense había categorizado el deceso como accidental en septiembre, la investigación policial permanecía abierta hasta el anuncio realizado el miércoles 28 de octubre.

¿Cuáles fueron los hallazgos del análisis toxicológico?

Los exámenes realizados por la Oficina del Médico Forense del condado de Greenville detectaron que el deceso de la actriz se debió a los efectos de varias sustancias. Estas incluyeron fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

Por otro lado, la autopsia no halló evidencias de lesiones que pudiesen haber contribuido a su muerte. Estos resultados apoyaron la decisión de que se trató de una sobredosis accidental.

Así ocurrió la emergencia del 16 de agosto

El día del incidente, recibieron una llamada al 911 que notificaba sobre una mujer que estaba sufriendo un paro cardíaco en un apartamento de Greenville. Al llegar al sitio, los equipos médicos encontraron a Panettiere sin respuesta y comenzaron las maniobras para tratar de salvar su vida.

No obstante, los intentos de reanimación no lograron resultados y la actriz fue declarada muerta a las 2:32 p. m.

Con el cierre de la investigación policial, las autoridades dieron por finalizado el proceso relacionado con su deceso, al confirmar que la causa fue una sobredosis accidental.

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