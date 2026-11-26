La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, supervisa la entrega de 5,455 nuevas tarjetas Clave Social a nuevos beneficiarios de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (Ptmc) en todo el país, incluyendo las comarcas indígenas.

Esta entrega representa una inversión de B/. 1,695,990.00 y forma parte de los resultados de la gestión del Gobierno Nacional para ampliar la cobertura de la protección social. Bajo la actual administración, el Mides ha incorporado a 21,106 nuevos beneficiarios, con una inversión de B/. 6,494,280.00, facilitando que más personas en situación de pobreza y pobreza extrema accedan al respaldo económico del Estado.

La ministra Carles de Arango destacó que el cuarto pago de 2026 marca un récord de incorporación de nuevos beneficiarios durante la actual administración, con 5,761 nuevas inclusiones. De este total, 5,426 personas recibirán sus beneficios mediante tarjetas Clave Social y 335 a través de la modalidad de Áreas de Difícil Acceso, ampliando la cobertura de los programas sociales y permitiendo que más panameños en situación de pobreza y pobreza extrema accedan a los recursos que brinda el Estado, agregó.

Más de 1,601 corresponden a las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, territorios afectados por el sismo de octubre.

“Seguimos trabajando para identificar a las personas que más necesitan el respaldo del Estado e incorporarlas a nuestros programas. La entrega de estas tarjetas representa una oportunidad para que más familias puedan contar con este apoyo y atender necesidades fundamentales”, expresó la titular del Mides.

A través de los programas de transferencia monetaria condiciona, el Mides realiza anualmente desembolsos superiores a B/.200 millones, dirigidos a más de 189 mil panameños en condición de pobreza y pobreza extrema. Para este cuarto pago, se contempla una inversión de B/. 55,248,870.00, que alcanza a 189,582 beneficiarios, incluyendo las nuevas inclusiones.

Presencias en territorio

La distribución de las tarjetas coincide con el cuarto pago de los PTMC, cuyo calendario habitual, establecido del 16 al 27 de noviembre, fue extendido excepcionalmente hasta el 4 de diciembre para facilitar la incorporación de los nuevos beneficiarios y garantizar su acceso al beneficio.

Como parte de este despliegue institucional, la ministra Carles de Arango desarrollará, del 24 al 30 de noviembre, una agenda de trabajo territorial en seis regiones del país, que contempla jornadas de entrega de tarjetas Clave Social, coordinación de programas de atención y acompañamiento a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

La gira comenzó este martes 24 de noviembre en la junta comunal de 24 de Diciembre, en Panamá Este, con una jornada de entrega de tarjetas Clave Social. El miércoles 25 continuará en las provincias de Los Santos y Herrera, con actividades en la Escuela Claudio Vásquez y el Colegio José Daniel Crespo, respectivamente.

El jueves 26, la ministra se trasladará a Veraguas para encabezar otra jornada de entrega de tarjetas y participar en la distribución de kits del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en la sede regional del MIDES.

El viernes 27 estará en Chiriquí, donde participará en la entrega de tarjetas Clave Social en la Feria Internacional de David y sostendrá, durante la tarde, una reunión de coordinación con el equipo del albergue.

El domingo 29 se trasladará a San Félix, Chiriquí, para coordinar la recepción y movilización del personal que participará en las jornadas de pago a beneficiarios de áreas de difícil acceso.

El recorrido concluirá el lunes 30 de noviembre en la comarca Ngäbe-Buglé, con jornadas de entrega de pagos de difícil acceso en la junta comunal de Boca de Balsa y el colegio de Boca Remedio.

Los puntos de entrega pueden consultarse en las redes sociales oficiales del Mides, donde está disponible el calendario con los días y fechas establecidos para cada jornada.