MINSA reforzará acueductos rurales en Colón con tanques de almacenamiento

El Ministerio de Salud (MINSA) instalará varios tanques de almacenamiento de agua potable en comunidades de la provincia de Colón para mejorar la calidad del líquido vital en poblaciones rurales.

Se tratan de 9 tanques con capacidad de 10 mil litros, dos tanques de 5 mil litros y dos tanques de 2 mil 500 litros. Uno de los cuales ya fue instalado en la casa de hospedaje que utiliza el personal del MINSA de la comunidad de Miguel de la Borda en el distrito de Donoso en la Costa Abajo de Colón.

Estos tanques serán ubicados en aquellas comunidades donde no se cuenta con este almacenamiento de agua, al cual se le colocará un clorinador.

Actualmente se evalúa la distribución. Entre las disposiciones previstas para el beneficiario están: Colina de Don Bosco (más de 50 viviendas), Salsipuedes (140 residencias, incluyendo Pueblo Viejo y Margarita, distrito de Chagres, Costa Abajo de Colón).