Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Ministra Carles busca alternativa para jóvenes con discapacidad

NOTICIAS NACIONALES Sin categoría

“Voces que Inspiran”: Masterclass by Pacific Center celebra su quinta edición en Panamá

NOTICIAS NACIONALES

MINSA reforzará acueductos rurales en Colón con tanques de almacenamiento

NOTICIAS NACIONALES

Inauguran nuevo Policentro de San Isidro

NOTICIAS NACIONALES

MEF iniciará proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas

NOTICIAS NACIONALES

Ministra Carles busca alternativa para jóvenes con discapacidad

Published

8 horas atrás

on

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, sostuvo este lunes una reunión con fuerzas vivas del distrito de Chitré, en la provincia de Herrera, donde se comprometió a encontrar, en el menor tiempo posible, una alternativa adecuada para albergar a diez jóvenes adultos con problemas de salud y discapacidad.

El encuentro se realizó en la sede del Obispado de Chitré y reunió a representantes comunitarios, líderes sociales y autoridades locales, quienes plantearon inquietudes y propuestas frente a la necesidad de garantizar un espacio digno y especializado para esta población vulnerable. Entre las opciones sugeridas por el vicepresidente del Club Rotario de Chitré, Carlos Prado y secundada por miembros de la comunidad, figura un centro de Nutre Hogar, ubicado en el corregimiento de Monagrillo, alternativa que será presentada el día de mañana al MIDES.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!