NOTICIAS NACIONALES
Ministra Carles busca alternativa para jóvenes con discapacidad
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, sostuvo este lunes una reunión con fuerzas vivas del distrito de Chitré, en la provincia de Herrera, donde se comprometió a encontrar, en el menor tiempo posible, una alternativa adecuada para albergar a diez jóvenes adultos con problemas de salud y discapacidad.
El encuentro se realizó en la sede del Obispado de Chitré y reunió a representantes comunitarios, líderes sociales y autoridades locales, quienes plantearon inquietudes y propuestas frente a la necesidad de garantizar un espacio digno y especializado para esta población vulnerable. Entre las opciones sugeridas por el vicepresidente del Club Rotario de Chitré, Carlos Prado y secundada por miembros de la comunidad, figura un centro de Nutre Hogar, ubicado en el corregimiento de Monagrillo, alternativa que será presentada el día de mañana al MIDES.
